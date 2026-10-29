배우 김지원은 '닥터X'로 2년 만에 안방극장에 복귀했다. / 사진=텐아시아DB

'닥터X'는 병원 내 부조리에 맞서는 천재 외과의사 계수정의 이야기를 그린다. / 사진제공=SBS

'닥터X'가 국내에서 높은 시청률을 기록한 데 이어 해외에서도 인기를 얻고 있다.SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 최근 방송된 6회에서 최고 시청률 21.3%, 전국 19.5%, 수도권 19.2%를 기록했다. 이는 닐슨코리아 기준 SBS 역대 금토드라마 가운데 다섯 번째로 높은 시청률이다.해외에서도 좋은 성적을 거뒀다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '닥터X'는 지난 28일 기준 글로벌 톱10 비영어권 쇼 주간 순위에서 2위에 올랐다. 공개 이후 3주 연속 상위권을 유지했으며, '뤼팽 파트4' 등 새로운 작품들이 공개된 가운데 시청 시간 3670만 시간을 기록했다.작품의 인기는 출연진에 대한 관심으로도 이어졌다. 김지원은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스의 TV-OTT 통합 출연자 화제성 조사에서 3주 연속 1위를 차지했다. 한국방송광고진흥공사가 운영하는 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 '라코이'의 10월 19~25일 드라마 출연자 순위에서도 정상에 올랐다. 같은 조사에서 이정은은 6위, 손현주는 9위, 김우석은 12위를 기록했다.해외 시청자들 사이에서도 긍정적인 반응이 나오고 있다. 마이 드라마 리스트(MyDramaList), 레딧(Reddit), IMDb 등에는 작품의 전개와 배우들의 연기를 호평하는 글이 올라왔다. 한 이용자는 "올해 방영된 최고의 드라마 중 하나"라고 평가했고, 또 다른 시청자는 "김지원의 활약은 그야말로 경이롭다. 더할 나위 없이 완벽하다"고 극찬했다.작품의 전개와 배우들 사이의 호흡을 높이 평가하는 의견도 있었다. 일부 시청자는 "한국 드라마 특유의 빠른 전개와 강렬한 긴장감이 뛰어나다", "김지원과 의사들의 케미가 너무 좋다. 한국식 유머가 녹아 있다"며 만족감을 나타냈다.'닥터X'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr