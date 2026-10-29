누적 우승 상금만 100억원이 넘는 것으로 알려진 전 프로바둑기사 이세돌이 이번에는 요구르트 판매에 도전한다./ 사진=텐아시아 DB

우승 상금으로만 약 100억원을 받았다고 알려진 전 프로바둑기사 이세돌이 은퇴 후 요구르트 판매에 나선다. / 사진 제공｜KBS 2TV

우승 상금으로만 약 100억원을 받았다고 알려진 전 프로바둑기사 이세돌이 은퇴 후 요구르트 판매에 나선다.오는 30일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 2회에서는 이세돌이 조혜련과 함께 요구르트를 판매하는 모습이 공개된다.이날 이세돌은 몰려드는 손님들 사이에서 계산을 담당한다. 조혜련이 "1,600원 3개면 얼마야?" 라고 묻자 이세돌은 곧바로 "4,800원입니다"라고 답한다. 이후에도 가격을 묻는 질문에 막힘없이 답하자 조혜련은 "이세돌 계산 잘한다~!"라며 감탄한다.두 사람은 역할을 나눠 판매에 나선다. 어린 시절 시장에서 쑥갓을 팔았던 경험이 있는 조혜련은 손님들을 향해 "줄을 서시오~"라고 외치며 현장을 정리한다. 이세돌은 계산과 포스기 조작을 맡는 동시에 손님들에게 웃으며 응대한다.예상보다 호흡이 잘 맞자 조혜련은 "세돌아 우리 이런 사업이나 할까?"라며 동업을 제안한다. 바둑계를 떠난 이세돌이 조혜련과 요구르트 판매 사업까지 하게 될지 웃음을 안긴다.이세돌은 2016년 인공지능 알파고와의 대국에서 1승을 거둔 인물이다. 2019년 프로바둑기사에서 은퇴한 뒤 다양한 활동을 이어왔으며, 이번 예능에서는 새로운 직업을 직접 경험하고 있다.앞서 방송된 '백수 이세돌' 첫 회는 동시간대 예능 시청률 1위를 기록했다. 특히 2049 시청률에서는 2026년 KBS 신규 예능 가운데 1위, KBS 전체 예능 가운데 2위에 올랐다.한편 '백수 이세돌'은 매주 금요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr