기안84가 제주 일상을 공개한다. / 사진제공=MBC

기안84가 제주 일상을 공개한다. / 사진제공=MBC

연출을 둘러싼 논란에 휩싸였던 MBC 예능 '나 혼자 산다'가 이번에는 기안84의 제주도 일상을 공개한다.오는 30일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 제주도에서 생일을 보내는 모습이 그려진다. 기안84는 생일을 맞아 어머니가 있는 제주도를 찾아 가족과 시간을 보낸다.공개된 사진에는 기안84가 어머니의 반려견 알콩이, 달콩이와 함께 달리는 모습이 담겼다. 기안84는 두 반려견의 유치원 등원길에 동행하고, 담당 선생님으로부터 중간고사 성적과 유치원 생활에 대한 이야기를 듣는다. 앞서 반장 선거에 참여했던 알콩이와 달콩이의 근황도 전해질 예정이다.이후 기안84는 오토바이를 타고 제주 바다가 보이는 항구로 향한다. 이동하던 중 거울에 비친 자신의 얼굴을 본 그는 "왜 이렇게 늙었냐"며 세월의 흐름을 실감한다.항구에 도착한 기안84는 어머니가 준비해 준 생일 도시락을 꺼낸다. 그는 "누가 챙겨 주는 게 쑥스럽다"면서도 어머니를 향한 고마움을 표현한다. 다만 바닷가에 강한 바람이 불면서 예상치 못한 상황을 맞는다. 도시락에 담긴 파김치가 바람에 날리는 가운데 기안84는 거센 파도 앞에서 식사를 이어간다.기안84가 옷가게를 방문하는 모습도 공개된다. 그는 여성 의류를 살펴보며 누군가를 위한 선물을 고른다. 선물을 받을 상대를 떠올리며 "재밌는 사람 같다"고 말한 가운데 기안84가 누구에게 옷을 선물할지도 관심을 모은다.기안84의 제주도 생일 여행이 담긴 '나 혼자 산다'는 30일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr