정경미가 자신이 운영 중인 학원을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨' 영상 캡처

정경미가 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 근황을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨' 영상 캡처

코미디언 정경미가 자신이 운영하는 영어 뮤지컬 학원의 인기가 높아 수강 대기자까지 생겼다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 '국민 요정에서 학원 원장으로?! 아내 따라 일일 셔터맨 체험하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 정경미는 현재 인천 송도에서 영어 뮤지컬 학원을 운영하고 있다며 원장으로서의 일상을 소개했다.정경미는 남편 윤형빈에게 여러 개의 강의실을 갖춘 학원 내부를 안내했다. 한쪽에 놓인 건반을 가리키며 "남편이 유일하게 학원 오픈할 때 선물해 준 건반"이라고 말해 웃음을 안겼다.학원에서 진행한 뮤지컬 공연 사진도 공개했다. 윤형빈이 공연의 완성도에 감탄하자 정경미는 "우리 학원에 다니는 아이들 인원이 많다 보니 분장 선생님을 불렀다"며 "의상, 소품은 우리가 다 만든 것"이라고 설명했다.학원 운영 상황에 대한 이야기도 나눴다. 윤형빈이 학원의 인기가 높다고 들었다고 하자 정경미는 "솔직하게 말하면 대기가 있다"고 밝혔다.학원을 운영한 지 1년 6개월이 지나면서 업무에도 익숙해졌다고 했다. 정경미는 "학원을 응원해 주는 부모님들이 많다"며 "아이들 안전만 잘 체크하면 된다. 일할 때 가장 행복하다"고 설명했다.정경미는 2005년 KBS 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 2013년 코미디언 윤형빈과 결혼했으며 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr