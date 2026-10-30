코미디언 정경미가 영어 뮤지컬 학원 원장으로 변신한 근황을 전했다. / 사진=윤형빈 유튜브 채널 캡처

코미디언 정경미가 영어 뮤지컬 학원 원장으로 변신한 근황을 전했다. / 사진=윤형빈 유튜브 채널 캡처

코미디언 정경미가 영어 뮤지컬 학원 원장으로 변신한 근황을 전했다. / 사진=윤형빈 유튜브 채널 캡처

코미디언 정경미가 영어 뮤지컬 학원 원장으로 변신한 근황을 전했다. 학원을 운영한 지 1년 6개월이 지난 그는 대기 인원이 생길 정도로 학원이 인기를 얻고 있다고 밝혔다.지난 28일 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 '국민 요정에서 학원 원장으로'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 윤형빈이 아내 정경미가 운영하는 학원을 방문한 모습이 담겼다.정경미는 "송도에서 영어 뮤지컬 학원을 운영하는 정경미"라며 자신을 소개했다. 이어 여러 개의 강의실을 비롯한 학원 내부를 공개하며 원장으로서의 일상을 전했다. 정경미는 학원에 다니는 아이들이 실제 공연을 펼친 사진을 공개했다. 윤형빈이 무대의 완성도에 감탄하자 그는 "우리 학원에 다니는 아이들 인원이 많다 보니 분장 선생님을 불렀다"며 "의상과 소품은 우리가 다 만든 것"이라고 설명했다.학원 운영 상황에 대한 이야기도 이어졌다. 윤형빈이 학원의 인기를 언급하자 정경미는 "솔직하게 말하면 대기가 있다"며 "원장 생활이 재밌다"고 만족감을 내비쳤다. 윤형빈은 "주변에 사업하는 사람들이 나보다 낫다고 한다. 아내를 밀어주라는 말을 들었다"고 전했다. 이후 그는 학원 청소를 도우며 아내를 지원하는 모습을 보였다.정경미는 학원 운영에 익숙해진 근황도 밝혔다. 그는 "이제 1년 6개월 지나면서 많이 적응됐고 학원을 응원해 주는 부모님들이 많다"며 "아이들 안전만 잘 체크하면 된다. 일할 때 가장 행복하다"고 말했다. 특히 아이들이 성장하는 모습을 지켜볼 때 보람을 느낀다고 덧붙였다.정경미는 2005년 KBS 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 2013년 동료 코미디언 윤형빈과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr