유인식 감독이 '100일의 거짓말'을 3년 전에 처음 접했다고 밝혔다./사진제공=tvN

유인식 감독이 ‘100일의 거짓말’로 다시 한번 인생작을 썼다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’이 유인식 감독 특유의 디테일하고 감각적인 연출로 연일 호평 세례를 받고 있다. 이에 중반부로 접어드는 7회 방송을 앞두고 유인식 감독(이하 ‘유 감독’)이 작품에 대한 다채로운 이야기를 풀어냈다.3년 전 기획안과 초고를 처음 접했다는 유 감독은 “독특한 설정과 장르에 마음이 끌렸다. 원래부터 시대의 격랑 속에서 벌어지는 러브스토리나, 레지스탕스가 등장하는 첩보 장르에 대한 동경이 있었기 때문이었다”고 밝혔다.이어 그는 “기획안의 문구를 읽어 나가면서 가슴속에서 뭔가 뜨끈하게 번져오르는 것이 느껴졌다. 장르의 클리셰에 갇혀 있지 않은 인물들, 매 순간 자신의 모든 것을 걸고 치열한 선택을 해 나가는 인물들이 거기 있었다. 이 인물들을 따라가다 보면 서서히 달아올라 마지막에는 아주 뜨거운 이야기가 만들어질 거라는 예감이 들었다”라고 첫 만남부터 작품에 대해 남다른 확신이 있었음을 덧붙였다.“경성역에서 시작되는 이야기, 그리고 주인공 이가경이 그곳에서 소매치기로 등장한다는 점이 흥미로웠다”라고 밝힌 유 감독은 “기차와 철도는 근대화의 상징이기도 하지만, 침략과 식민 지배의 수단이 되기도 했다. 그래서 당시의 경성역은 일제강점기의 조선, 특히 경성을 보여줄 수 있는 상징적 공간이라고 생각했다. 육중한 기차에서 뿜어져 나오는 흰 증기 속에서 멀리서 온 낯선 사람들과 떠나는 사람들, 그들이 떠드는 여러 언어가 뒤섞이는 공간이 낯설면서도 흥미롭게 느껴졌다. 그리고 그 증기 속에서 주인공들과 악인이 모두 등장하는 시작이 근사할 것 같았다”라고 떠올렸다.이어 유 감독은 “그곳에서 소매치기로 등장하는 주인공 이가경의 캐릭터도 무척 매력적이었다. 재능 있고 똑똑하고 짓궂고 통통 튀는, 그러나 이 땅에서 아무것도 이룰 수 없다는 절망에 어디론가 떠나고 싶어 하는 인물이 선명하게 그려졌다. 그녀의 캐릭터야말로 이 시대를 다룬 종전의 시대극과는 다른 궤적으로 이 드라마를 쏘아 올리게 하는, 강력한 추진력이 될 거라는 느낌이 왔다”고 회상했다.‘100일의 거짓말’의 차별점으로는 ‘첩보 로맨스 드라마’라는 장르적인 재미를 꼽으며 “밀정이라는 설정에서 비롯되는 긴장감, 적의 마음을 얻으려다가 사랑에 빠지는 역설적인 상황, 칼날 위에 서 있는 듯 위태로운 연인들의 가슴 아픈 러브스토리가 있다. 알콩달콩한 로코(로맨틱 코미디) 시퀀스가 있는가 하면, 숨 쉴 틈도 없이 몰아치는 첩보 액션 시퀀스도 있다”라고 설명했다.이어 “제국의 야욕과 모던의 열기 속에서 일어, 영어, 중국어가 혼재하던 경성을 배경으로 통역생이라는 신분을 가진 주인공들이 활동하는 까닭에 외국어로 소통하는 장면이 많다는 점도 독특하다. 통역이라는 소통의 과정과 첩보가 결합하면서 발생하는 독특한 서스펜스를 경험할 수 있다. 그리고 조국의 독립이라는 대의를 위해 자신을 던진 사람들의 이야기가 면면히 흐르고 있다. 오래도록 남을 묵직한 감동을 전해드릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr