'이혼숙려캠프' 25기 부부들의 마지막 이야기가 공개된다. / 사진제공=JTBC

'이혼숙려캠프' 25기 챔피언 부부가 이혼 조정장에서 스파링 대결을 펼친다. / 사진제공=JTBC

'이혼숙려캠프' 방송 최초로 이혼 조정 도중 부부가 스파링 대결을 펼친다.29일 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 25기 부부들의 최종 조정 과정이 공개된다. 부부들은 최종 결정을 내리기에 앞서 심리생리검사를 통해 서로의 속마음을 확인한다.특히 아이의 친자 여부를 의심해 온 자극 남편에게 관련 질문이 주어진다. 예상하지 못한 검사 결과가 나오면서 현장 분위기가 무거워진다. 이 결과가 부부의 최종 선택에도 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.공평 부부는 위자료와 양육권을 놓고 대립한다. 두 사람은 그동안 남편의 음주로 인한 잦은 결근과 가사 분담 문제로 갈등을 겪어왔다. 최종 조정에서도 의견 차이를 좁히지 못한 가운데, 남편은 오히려 자신이 위자료를 받아야 한다고 주장한다. 또 동생의 도움을 받아서라도 아이를 직접 키우겠다며 양육권을 요구한다.챔피언 부부의 조정에서는 뜻밖의 상황이 벌어진다. 아내는 가부장적인 태도와 과격한 훈육 방식으로 문제를 지적받았던 남편에게 위자료를 요구한다. 그러나 남편과 남편 측 변호사는 여유로운 반응을 보이며 오히려 아내에게 유리한 조건을 제시한다.이어 아내가 남편에게 스파링 대결을 제안하면서 두 사람은 조정장에서 직접 맞붙는다. 두 사람 중 누가 승리할지는 방송에서 공개된다.자극 부부는 마지막까지 말다툼을 이어간다. 두 사람은 폭언과 폭행, 과거에 있었던 일을 두고 서로에게 혼인 파탄의 책임이 있다고 주장한다. 남편이 거듭된 지적에도 입장을 굽히지 않자 아내는 "이제 아무것도 하고 싶지 않다"며 눈물을 보인다. 그러나 남편은 "아내가 너무 자주 운다"고 반응해 아내의 분노를 키운다.최종 조정에서도 두 사람의 언쟁은 멈추지 않는다. 서로의 말을 받아들이지 못한 채 다툼이 반복되자 서장훈은 "두 사람은 대화만 하면 싸운다"며 답답함을 드러낸다.'이혼숙려캠프'는 이날 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr