김영옥이 기억력에 대한 걱정을 내비쳤다. / 사진='김영옥' 유튜브 캡처

김영옥이 기억력에 대한 걱정을 내비쳤다. / 사진='김영옥' 유튜브 캡처

배우 김영옥이 크리에이터 하루, 이루네를 만난 가운데 기억력에 대한 걱정을 내비쳤다.지난 28일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '영옥 할머니와 하루·이루네의 특별한 하루. 유람선 타고 맛있는 저녁까지!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 김영옥은 하루, 이루네와 함께 한강 유람선을 타고 저녁 식사를 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.이루네는 김영옥과 '무명전설'에서 인연을 맺었다. 김영옥에게 "저희 어머니와 연배가 비슷하다. 대화하다 보니 울컥하는 부분도 있다. 선생님이 정말 유쾌하시다"라고 고백했다. 이어 "제 삶의 목표도 유쾌하게 사는 것이다. 선생님처럼 건강하고 아프지 않게 오래오래 활동하고 싶다"라는 바람을 나타냈다.김영옥은 "오래오래는 이미 오래오래 됐다"며 유쾌하게 받아쳤다. 이어 "가는 날까지 그냥 자네들 잊지 않고 보게 해달라. 그것만 바라는바"라며 후배들을 향한 애정을 내비쳤다.김영옥은 하루와 이루네에게 준비해온 선물과 용돈을 건넸다. 이에 이루네는 감동하며 "코팅해서 회사 사무실에 걸어둘 것"이라고 말했다. 하루 역시 "오늘은 정말 잊지 못할 것 같다"라고 말했고, 김영옥은 "너희는 잊지 말아야 한다. 저절로 잊어버릴까 봐 겁난다"라고 말했다.1937년생으로 만 89세인 김영옥은 현역 최고령 배우로서 수많은 작품으로 활발하게 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr