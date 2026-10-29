남들은 패딩 입는데…이상아 딸, 슬립 원피스입고 혼자 한여름

배우 이상아의 딸 윤서진이 계절을 잊은 듯한 파격적인 패션을 선보였다.윤서진은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 윤서진은 나무 앞에 서서 포즈를 취하고 있다. 특히 눈길을 끄는 것은 그의 옷차림이다. 한겨울 추위가 찾아온 시기임에도 얇은 끈으로 된 흰색 슬립 원피스를 착용해 시선을 사로잡았다.윤서진은 레이스 장식이 돋보이는 초미니 원피스로 늘씬한 각선미를 드러냈다. 민소매 디자인으로 가녀린 어깨와 팔 라인까지 드러내며 청순하면서도 섹시한 분위기를 자아냈다. 여기에 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨려 청초한 매력을 더했다.그는 여름을 연상케 하는 차림으로 등장해 눈길을 끌었다. 계절을 거스르는 과감한 패션에도 여유로운 표정으로 카메라를 응시하는 모습이 인상적이다.한편 윤서진은 배우 이상아의 딸로, 엄마를 닮은 뚜렷한 이목구비와 남다른 미모로 꾸준히 화제를 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr