손태진이 '언포게터블 듀엣' 시즌2를 이끈다. / 사진=텐아시아DB

가수 손태진이 장윤정의 뒤를 이어 '언포게터블 듀엣' 시즌2의 MC를 맡는다.손태진은 오는 31일 첫 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣' 시즌2의 진행자로 합류한다. 앞서 시즌1에서는 방송인 도경완의 아내이자 가수인 장윤정이 MC로 활약했지만 시즌2에는 함께하지 않는다.'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들이 함께 노래하는 과정을 담은 음악 예능이다.손태진은 앞서 '언포게터블 듀엣' 추석 특집 파일럿 방송과 시즌1에 '메모리 싱어'로 출연한 바 있다. 당시 출연자들과 함께 무대를 꾸몄던 그는 시즌2에서 진행자로 역할을 바꿔 프로그램을 이끌게 됐다.손태진은 최근 SBS Life '더 트롯쇼' MC를 비롯해 채널A '개와 늑대의 시간2' 스페셜 MC로도 활동했다. 음악 프로그램과 예능, 라디오 등에서 진행 경험을 쌓아온 만큼 이번 프로그램에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'언포게터블 듀엣' 시즌2는 31일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr