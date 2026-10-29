가수 마크 / 사진 제공=어퍼룸

가수 마크(Mark Lee)가 '행복'에 관한 질문을 담은 영상을 공개했다. 구체적인 설명 없이 공개된 영상에 새로운 프로젝트를 준비 중인 것인지 관심이 모이고 있다.마크는 지난 28일 어퍼룸(Upper Room) 공식 SNS를 통해 'What makes you happy?(무엇이 당신을 행복하게 하나요?)'라는 문구와 함께 짧은 영상을 게재했다.영상은 마크가 카메라를 바라보며 같은 질문을 던지는 장면으로 시작한다. 이후 여러 인물이 차례로 등장해 질문을 반복한다. 영상의 제작 목적이나 향후 공개 일정 등은 별도로 알려지지 않았다.앞서 마크는 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에서도 팬들에게 같은 질문을 던졌다. 팬들은 가족과 함께하는 시간, 사랑하는 사람이 행복한 모습 등을 답변으로 남겼다. 마크가 행복한 모습을 보는 것이 자신의 행복이라는 팬들의 반응도 있었다. 마크는 일부 답변에 이모티콘으로 화답했다.마크는 최근 일상을 담은 콘텐츠 '포트리 사는 마크리'와 아이들과의 만남에서 음악적 영감을 찾는 프로젝트 '키즈팝(Kids-POP)' 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.이번 영상이 신곡 발매를 예고하는 것인지, 별도의 콘텐츠 프로젝트와 관련된 것인지는 아직 확인되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr