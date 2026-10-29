[공식] 2NE1 씨엘, 테디와 재회하나…"더블랙레이블과 전속계약 논의 중"

그룹 2NE1(투애니원) 멤버 씨엘(CL)이 더블랙레이블과 전속계약 체결을 검토하고 있다.29일 더블랙레이블 측은 텐아시아에 "씨엘과 전속계약을 논의 중"이라고 밝혔다.씨엘은 2009년 YG엔터테인먼트에서 투애니원으로 가요계에 데뷔했다. 그룹의 리더이자 래퍼로 활동하며 'Fire'(파이어), 'I Don't Care'(아이 돈 케어), '내가 제일 잘 나가', 'Come Back Home'(컴백홈) 등 다수의 히트곡을 냈다. 그룹 활동 외에도 솔로 가수로 음악을 발표하며 활동 영역을 넓혔다.2019년 YG엔터테인먼트와 계약을 종료한 씨엘은 이후 독자적인 활동을 이어왔다. 이번 계약이 성사되면 YG엔터테인먼트 시절부터 인연을 맺어온 프로듀서 테디와 다시 한솥밥을 먹게 된다.더블랙레이블에는 현재 빅뱅 태양, 블랙핑크 로제, 전소미, 그룹 올데이프로젝트 등이 소속돼 있다. 더블랙레이블은 프로듀서 테디가 2016년 설립한 연예기획사다. 테디는 YG엔터테인먼트에서 활동하던 당시 빅뱅, 투애니원, 블랙핑크 등 주요 그룹의 음악 제작을 맡았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr