이계인이 양계장에서 발생한 도난 사건을 밝혔다. / 사진='라디오스타' 방송 화면 캡처

이계인이 양계장에서 발생한 도난 사건을 밝혔다. / 사진='라디오스타' 방송 화면 캡처

배우 이계인이 남양주 전원주택에 마련한 양계장에서 황당한 도난 사건이 발생했다고 밝혔다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 게스트로 출연했다. 이계인은 경기도 남양주에 위치한 400평 규모의 전원주택에서 닭을 키우며 벌어진 예기치 못한 절도 피해 전말을 고백했다.이계인은 "여름 돼 가고 그러면은 달걀을 한 50개씩 모아놔야 된다"라며 "느티나무 밑에 둥지를 만들어 놓고 달걀 50~60개 중 몇 마리가 태어날까 그런 거 보는 재미도 쏠쏠하다"고 설명했다. 하지만 "다음 날 아침에 나와보니 알이 하나도 없더라"며 황당했던 당시 심경을 회상했다.이계인은 "내 눈을 의심했다. 알이 하나도 없는 거다"라고 털어놨다. 이어 "(범인은) CCTV를 판독해서 잡아내야겠다고 하고 봤더니 까마귀였다"고 말했다.이계인은 "까마귀가 그냥 훔쳐 가는 게 아니"라며 "까마귀가 먹는데 세상에 입을 쫙 벌리니까 알이 두 개씩 들어가더라"고 설명해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "두 알을 넣고 날아가면 다음 타자가 온다"며 "그렇게 60개를 다 훔쳐 갔다"고 토로했다.심지어 이계인은 사건 이후 까마귀 떼의 시달림까지 받고 있다고 털어놨다. 그는 "집 앞에 전봇대가 있는데, 내가 나오면 까마귀가 동료들을 부르나 보다. 몇 마리가 쫙 서서 째려본다. '알을 왜 안 내놓냐'는 것"이라고 설명했다.이를 듣던 육중완이 "까마귀는 복수하러 온다"고 말하자, 이계인은 갑자기 근심 가득한 표정으로 "못되게 한 게 있다"라고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 "전봇대에 까마귀가 앉아 있으면 사람이 안 지나갈 때 돌을 잡아서 던졌다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr