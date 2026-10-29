오윤아가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

오윤아가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 오윤아가 4살 연하 남편과 재혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.29일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 7주년을 맞아 '집으로' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 오윤아가 3년 만에 출연해 결혼 이후 달라진 일상과 남편과의 이야기를 공개한다.최근 진행된 녹화에서 오윤아는 "그동안 너무 그리웠다. 여기 오니까 친정 같은 느낌이 나서 눈물이 나려고 한다"며 반가움을 표했다. 이어 "제가 결혼을 하게 됐습니다"라고 재혼 소식을 전해 출연진의 축하를 받았다.오윤아는 남편과의 연애 과정도 소개했다. 그는 "남편이 4살 연하"라며 "연애 때부터 애칭이 여보였다"고 밝혔다. 다만 처음부터 재혼을 생각했던 것은 아니라고 털어놨다.결혼을 결심하게 된 데에는 아들 민이를 향한 남편의 태도가 큰 영향을 미쳤다. 오윤아는 "(남편이) 연애하기 전 친구였을 때부터 민이에게 정말 잘해줬다"고 말했다. 이어 "민이가 남자아이라 내가 챙겨주기 어려운 부분이 있었는데 남편이 다 가르쳐줬다"며 고마움을 전했다.오윤아는 시부모님에게 민이를 처음 소개했던 순간도 떠올렸다. 당시 시부모님이 민이에게 건넨 말을 회상하던 그는 감정이 북받쳐 눈물을 흘렸다. 어떤 이야기가 오갔는지는 방송에서 공개될 예정이다.이날 오윤아가 남편을 위해 직접 준비한 집밥도 소개된다. 그는 남편의 입맛에 맞춘 여러 가지 음식을 만들며 결혼 후 일상을 전한다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr