배우 성혁이 KBS2 새 대하드라마 '문무'에 출연한다.
'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 권력 다툼을 배경으로 승리를 위해 각자의 선택을 내리는 지도자들의 이야기를 그린 작품이다.
성혁은 극 중 자신의 이익과 입지를 우선시하는 수세 역을 맡는다. 수세는 급변하는 정세에 따라 태도를 바꾸며 자신의 위치를 지키려는 인물이다. 성혁은 상황에 따라 달라지는 수세의 모습을 연기할 예정이다.
성혁은 그동안 드라마 '트랩', '구해줘2', '365: 운명을 거스르는 1년', '바람과 구름과 비', '커넥트', '진짜가 나타났다!'를 비롯해 영화 '시동', '내일의 기억', '탄생', '시민덕희' 등에 출연했다. 특히 '바람과 구름과 비'에 이어 다시 한번 시대극에 출연하게 됐다.
'문무'는 다음 달 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 권력 다툼을 배경으로 승리를 위해 각자의 선택을 내리는 지도자들의 이야기를 그린 작품이다.
성혁은 극 중 자신의 이익과 입지를 우선시하는 수세 역을 맡는다. 수세는 급변하는 정세에 따라 태도를 바꾸며 자신의 위치를 지키려는 인물이다. 성혁은 상황에 따라 달라지는 수세의 모습을 연기할 예정이다.
성혁은 그동안 드라마 '트랩', '구해줘2', '365: 운명을 거스르는 1년', '바람과 구름과 비', '커넥트', '진짜가 나타났다!'를 비롯해 영화 '시동', '내일의 기억', '탄생', '시민덕희' 등에 출연했다. 특히 '바람과 구름과 비'에 이어 다시 한번 시대극에 출연하게 됐다.
'문무'는 다음 달 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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