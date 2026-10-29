성혁이 '문무'에 출연한다. / 사진제공=FNC

배우 성혁이 KBS2 새 대하드라마 '문무'에 출연한다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 권력 다툼을 배경으로 승리를 위해 각자의 선택을 내리는 지도자들의 이야기를 그린 작품이다.성혁은 극 중 자신의 이익과 입지를 우선시하는 수세 역을 맡는다. 수세는 급변하는 정세에 따라 태도를 바꾸며 자신의 위치를 지키려는 인물이다. 성혁은 상황에 따라 달라지는 수세의 모습을 연기할 예정이다.성혁은 그동안 드라마 '트랩', '구해줘2', '365: 운명을 거스르는 1년', '바람과 구름과 비', '커넥트', '진짜가 나타났다!'를 비롯해 영화 '시동', '내일의 기억', '탄생', '시민덕희' 등에 출연했다. 특히 '바람과 구름과 비'에 이어 다시 한번 시대극에 출연하게 됐다.'문무'는 다음 달 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr