배우 변요한이 아내의 오랜 동료와 같은 행사장에서 만났다. / 사진=변요한 SNS

배우 변요한이 아내의 오랜 동료와 같은 행사장에서 만났다. / 사진=변요한 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 결혼한 배우 변요한이 멤버 유리와 만났다.변요한은 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.영상 속에는 변요한이 한 의류 브랜드 행사장에 참석한 모습. 소녀시대 멤버 유리도 같은 현장에 초대돼 스케줄을 소화했다.특히 눈길을 끌었던 건 두 사람의 만남이다. 변요한은 아내 티파니 오랜 동료이자 같은 팀 멤버 유리를 만나자 악수를 나눴다. 그러나 이내 어색한 기류가 보였으며, 손으로 서로 존대하는 제스처도 포착됐다.한편 티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치면서 그룹 내 첫 번째 유부녀가 됐다. 티파니 영은 최근까지 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 관객들과 만났다. 또 ENA 새 예능 '엑스 더 리그'를 통해서도 얼굴을 비추고 있다.변요한은 올해 영화 '파반느', '경주기행', '아버지의 집밥', '타짜: 벨제붑의 노래', '손 없는 날', '면도'까지 6개 작품으로 관객들과 만났다. 내년에는 '파문'으로 또다시 스크린을 찾을 예정이며, '아덴만'도 차기작으로 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr