투어스 / 사진=플레디스 엔터테인먼트

투어스 / 사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 신곡 뮤직비디오를 통해 청춘의 다양한 감정을 표현한다.투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 28일 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 'TO US'(투 어스)의 타이틀곡 '내 이름을 불러줘' 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상은 "살아있음을 느끼기 위해 모든 것을 걸게 만드는 것은 무엇인가?(What makes you risk it all just to feel alive?)"라는 질문으로 시작된다. 멤버들은 자유롭게 춤을 추고 서로를 끌어안으며 함께하는 시간을 보낸다. 비 내리는 창밖을 바라보거나 거친 숨을 내쉬는 모습도 등장한다. 이후 여섯 멤버가 힘차게 달려 나가는 장면으로 이어지며 감정의 변화를 보여준다.신곡의 음원 일부도 공개됐다. 재즈 피아니스트 윤석철이 연주한 피아노 선율에 빠른 드럼 앤 베이스 리듬이 더해지면서 곡의 분위기가 점차 고조된다. 손동작을 활용한 안무 일부도 영상에 담겼다.'내 이름을 불러줘'는 곁에 있는 사람의 존재에서 용기를 얻는다는 내용을 담은 곡이다. 멤버 영재, 신유, 도훈이 작사에 참여했다. 특히 "내 모두를 걸어 on the stage, on the stage 겁 없이 나를 내던져"라는 가사를 통해 팬덤 42(사이)를 향한 마음을 표현했다.새 싱글 'TO US'에는 총 3곡이 수록된다. 더 큰 무대로 나아가겠다는 의지를 담은 'WE UP'(위 업), 팬들의 믿음에 화답하는 타이틀곡 '내 이름을 불러줘', 지친 이들에게 위로를 전하는 'heavy'(헤비)다. 투어스는 이번 앨범에서 자신들의 생각과 감정을 바탕으로 청춘에게 용기를 전한다.투어스는 오는 30일 '내 이름을 불러줘'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개한다. 싱글 2집 'TO US'와 타이틀곡 뮤직비디오 본편은 11월 2일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr