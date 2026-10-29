방송인 전현무가 '티처스3'에서 과거를 회상한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '티처스3'에서 과거를 회상한다. / 사진제공=채널A

한국외국어대학교 입학을 포기하고 재수 끝에 연세대학교에 진학한 것으로 알려진 방송인 전현무가 수험 생활 당시를 회상한다.29일 방송되는 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에서는 국어반에 선발된 재수생 5명이 최종 3인의 자리를 두고 경쟁하는 과정이 공개된다.이날 국어 강사 유대종은 학생들을 지도하며 겪은 부담감을 털어놓는다. 그는 "미션을 진행하다가 대상포진이 왔다. 스트레스를 너무 많이 받으면 그렇다고 하더라"고 말한다.유대종은 첫 수업부터 학생들의 휴대전화를 압수하고 사적인 대화도 금지한다. 그는 "사적 담화 금지다. 대화하면 바로 아웃이다"라고 강조한다. 이에 장영란이 "사담도 안 되냐"고 묻자 전현무는 "절대 안 된다. 같이 성적 떨어진다"며 재수 경험을 바탕으로 공감한다.최종 3인을 가리기 위한 국어 미션도 진행된다. 유대종은 학생들에게 많은 분량의 지문을 제시한 뒤 자신의 독해법을 설명한다. 이를 지켜본 정승제는 "이 방식으로 공부하면 성적이 금방 오르기는 하겠다"고 평가한다.전현무는 국어 공부에 어려움을 겪었던 과거를 떠올린다. 그는 "나는 이 나이 먹도록 국어 독해법을 몰랐다. 그냥 읽었다"며 "사실 국어 때문에 재수를 했다. 대충 읽고 시간이 없어 디테일을 다 놓치고 함정에 빠졌던 것"이라고 고백한다.정승제 역시 "이런 방법이 있다는 걸 처음 알았다"고 말하고 장영란은 "이렇게 하면 어떤 지문이 등장해도 무섭지 않을 것 같다"며 관심을 보인다.한편 수업 도중 예상치 못한 문제가 발생하면서 제작진이 긴급회의를 진행하는 상황도 벌어진다. 유대종은 "이해할 수가 없다"며 불만을 표한다. 구체적인 상황은 본방송에서 공개될 예정이다.'티처스3 : 재수전쟁'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr