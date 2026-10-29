악뮤가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

악뮤가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

남매 듀오 악뮤(AKMU) 이찬혁과 이수현이 함께 사는 3층짜리 집을 공개한다.오는 31일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 422회에는 악뮤가 단독 게스트로 출연해 일상을 소개한다.이날 방송에서는 북한산이 내려다보이는 두 사람의 셰어하우스가 공개된다. 3층으로 구성된 집에는 운동방과 노래방 등 다양한 공간이 마련돼 있다. 이찬혁의 취향이 반영된 소품들과 함께 그가 개인적으로 사용하는 방도 처음 공개될 예정이다.두 사람은 현재 2년째 함께 생활하고 있다. 당초 올해 집 계약이 끝나면 따로 살 계획이었지만 최근 동거를 연장하는 방안도 고려하고 있다고 밝힌다.이찬혁과 이수현은 "1년 더 같이 살아보는 방향으로 논의 중"이라고 말한다. 특히 이찬혁은 "같이 안 살면 이수현 손해"라며 새롭게 알아본 집에 대한 자신감을 보인다. 두 사람이 다시 함께 살 가능성을 열어둔 이유도 방송에서 공개된다.이찬혁의 출근길도 소개된다. 그는 국내에 한 대뿐이라는 2004년식 올드카를 직접 운전한다. 차량 내부에는 손으로 돌리는 창문 손잡이와 CD 플레이어 등이 남아 있어 이찬혁의 취향을 엿볼 수 있다.'전지적 참견 시점'은 31일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr