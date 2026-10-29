이경실이 딸 손수아에게 요리를 가르치던 중 다툼이 벌어졌다. / 사진=유튜브 '우리엄마 이경실' 영상 캡처

손수아가 이경실과 함께 할머니를 위한 음식을 만들었다. / 사진=유튜브 '우리엄마 이경실' 영상 캡처

방송인 이경실이 딸 손수아에게 요리를 가르치던 중 잔소리를 쏟아내며 모녀간 신경전을 벌였다.28일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '함께 요리하면 나오는 모녀의 창과 방패 모먼트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이경실과 손수아가 할머니에게 대접할 음식을 함께 만드는 모습이 담겼다.손수아는 어머니에게 요리를 배우겠다며 부엌에 들어섰다. 그는 요리 시작에 앞서 "나를 답답해하지 않기로 약속하자"고 당부했다. 그러나 이경실은 된장을 푸는 방법부터 양파를 써는 순서, 설거지한 그릇을 정리하는 방식까지 하나하나 지적했다. 급기야 "빨리빨리 해야 하는데 왜 말을 안 듣냐"며 목소리를 높였다.계속되는 잔소리에 손수아도 불만을 드러냈다. 그는 "나도 나만의 방식이 있다. 너무 독재자 같다"고 반발했다. 이에 이경실은 "내 살림이라서 그런 거다. 너도 네 살림하면 마음대로 해라"고 맞받아쳤다. 손수아는 도중에 "장이 꼬인 것 같다"며 갑작스러운 복통을 호소하기도 했다.이후 두 사람은 다시 요리를 이어갔지만 티격태격하는 모습은 계속됐다. 손수아가 "내가 어디서 도움이 안 되는 스타일은 아닌 것 같은데 엄마 옆에서는 도움이 안 되는 것 같다"고 하자 이경실은 "밖에 나가 돈 버는 곳에서는 네가 말대답을 안 해서 그런 거다"고 응수했다.완성된 음식을 맛본 뒤에도 솔직한 평가가 이어졌다. 손수아는 "갈비찜은 최애 음식인데, 같이 만드니 엄마가 해주던 그 맛이 안 나는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "나중에는 혼자 만들어서 엄마를 먹여줘야겠다. 단, 다시는 같이 요리를 하지는 않겠다"며 다음부터는 혼자 요리하겠다는 뜻을 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr