배우 정승길이 MBC 새 금토드라마 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=애닉이엔티

배우 정승길이 '라이어'에서 유연석, 서현진과 재회한다.정승길은 오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'에 출연한다. '라이어'는 하나의 사건을 두고 서로 다른 기억을 주장하는 두 남녀가 진실을 밝히기 위해 대립하는 심리 스릴러다. 유연석은 심장외과 전문의 민준호를, 서현진은 초등학교 사서교사 강지선을 연기한다.정승길은 극 중 상천경찰서 여성청소년과 팀장 장두일 역을 맡았다. 장두일은 정년퇴임을 앞둔 경찰 경감으로, 이화영(옥자연 분)과 함께 사건을 수사한다. 오랜 경찰 생활을 거치면서 개인적인 감정을 배제하고 상황을 판단하는 데 익숙해진 인물이다.장두일은 불필요한 일에 나서기를 꺼리지만 동료와 관련된 문제에는 적극적으로 개입한다. 특히 자신이 챙겨야 할 사람을 보호하기 위해서라면 공적인 입장보다 개인적인 관계를 우선하기도 한다.이번 작품은 정승길이 유연석, 서현진과 다시 호흡을 맞춘다는 점에서도 눈길을 끈다. 정승길은 앞서 올해 방송된 '신이랑 법률사무소'에서 유연석이 연기한 신이랑을 돕는 사제 마태오로 출연했다. '러브 미'에서는 서현진이 맡은 인물의 이모부 조석우를 연기했다.'라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr