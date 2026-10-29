김다미가 '고분고분한 킬러'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'고분고분한 킬러' 출연진이 확정됐다. / 사진제공=UAA, 빌리언스, 비욘드제이, 매니지먼트 숲, 에이전시가르텐

배우 김다미가 '고분고분한 킬러'를 통해 2년 만에 안방극장에 복귀한다.29일 티빙 측은 새 오리지널 시리즈 '고분고분한 킬러'에 김다미, 조보아, 조아람, 김재욱, 남윤수가 출연한다고 밝혔다.2027년 공개 예정인 '고분고분한 킬러'는 현모양처를 꿈꾸던 고달분이 이혼 후 생계를 위해 취업에 나섰다가 예상하지 못한 재능을 발견하는 과정을 그린 누아르 액션 드라마다.김다미는 극 중 '코드네임 미스고'로 불리는 고달분 역을 맡는다. 고달분은 결혼 생활이 끝난 뒤 어린 딸을 되찾기 위해 수상한 일자리에 뛰어드는 인물이다.조보아는 '못난이 삼총사'의 리더이자 에이스인 '코드네임 미스리'를 연기한다. 미스리는 최고가 되기 위해 많은 것을 포기하고 자신을 단련해 온 인물이다. 조아람은 삼총사 가운데 예측하기 어려운 성격을 지닌 '코드네임 미스계'로 분한다. 거침없는 행동으로 주변에 크고 작은 사건을 일으키는 캐릭터다.김재욱은 특별출연한다. 그가 맡은 '코드네임 차부장'은 겉으로는 예의 바르고 차분하지만 속내를 쉽게 알 수 없는 인물이다. 남윤수는 의욕 넘치는 신입 형사 정중원 역으로 출연한다.연출은 '구경이', '우리영화'의 이정흠 PD가 맡는다. '히어로는 아닙니다만'을 집필한 주화미 작가가 극본을 쓰고, '경성크리처'의 강은경 작가가 크리에이터로 참여한다.'고분고분한 킬러'는 내년 중 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr