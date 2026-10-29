교제 2개월 만에 결혼…25기 영수, 키 부심 자랑하며 웨딩화보 공개

ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로) 25기 영수가 예비 신부 순자와의 웨딩사진을 공개했다.25기 영수는 28일 자신의 SNS에 "키는 내가 좀 더 크긴 해"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 웨딩 촬영에 나선 영수와 순자의 모습이 담겼다. 영수는 베이지색 슈트를 입고 단정한 매력을 뽐냈으며, 순자는 어깨가 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 청순한 미모를 자랑했다.특히 두 사람은 나란히 서서 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 순자는 풍성한 흰색 장미 부케를 들고 우아한 분위기를 자아냈다. 영수는 순자보다 살짝 큰 키를 언급하며 유쾌한 매력을 드러냈다.두 사람은 '나는 SOLO' 25기에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 방송 이후 연인으로 발전한 영수와 순자는 오는 12월 5일 결혼식을 올릴 예정이다. 지난 8월 교제를 시작한 두 사람은 약 두 달 만에 결혼을 결심한 것으로 알려졌다.결혼을 앞두고 웨딩사진까지 공개한 두 사람의 행복한 근황이 눈길을 끈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr