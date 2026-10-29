유재석이 2026 대한민국 대중문화예술상 문화훈장을 받는다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 데뷔 35년 만에 문화훈장을 받는다.유재석은 29일 서울 중구 국립극장에서 열리는 '2026 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 보관문화훈장(3급)을 수훈한다. 앞서 본지는 지난 27일 유재석이 올해 문화훈장 수훈자로 내정됐다는 사실을 단독 보도했다. 문화훈장은 대한민국 대중문화예술상에서 가장 높은 훈격이다.1991년 KBS 제1회 대학개그제를 통해 데뷔한 유재석은 '무한도전', '런닝맨', '놀면 뭐하니?', '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 35년간 방송 활동을 이어왔다.앞서 코미디언 출신 방송인 중에서는 이경규가 2017년, 임하룡이 2020년 보관문화훈장(3급)을 받았다. 지난해에는 고(故) 전유성이 옥관문화훈장(4급)을 추서 받았다.'대한민국 대중문화예술상'은 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 정부 포상 행사다. 대중문화예술 분야 발전에 기여한 인물들에게 문화훈장과 대통령표창 등을 수여한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr