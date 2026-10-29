김우빈과 결혼한 신민아가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

신민아가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=tvN

신민아가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=tvN

배우 신민아가 남편 김우빈과의 결혼 생활에 만족감을 표했다.지난 28일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 신민아가 게스트로 출연해 김우빈과의 신혼 생활을 이야기했다.이날 유재석은 신민아에게 남편이 평소 자주 하는 말을 물었다. 신민아는 "김우빈 씨는 칭찬을 많이 해준다. 너무 부끄러워서 말 못 하겠다"며 쉽게 대답하지 못했다.잠시 망설이던 신민아는 "예쁘네"라고 답했다. 이어 "진짜 안 좋을 때도 좋다고 한다. 내가 봤을 때도 너무 살이 찌거나 상태가 안 좋아도 '본 중 제일 예쁜데?'라고 해준다"며 김우빈이 평소에도 칭찬을 아끼지 않는다고 설명했다.이에 유재석은 "우빈 씨 나이스. 좋네, 좋아"라며 "기가 막힌다. 그런 말을 자주 하는 건 참 좋은 것 같다"고 반응했다.신민아가 남편에게 가장 자주 하는 말은 "택배 왔다"라고. 그는 "택배 너무 많이 왔으니까 빨리 풀어라"라는 말을 자주 한다고 밝혔다. 부부 모두 지방 촬영으로 집을 비우는 날이 많아 "사람은 없는데 택배만 계속 온다"고 덧붙였다.집에서 보내는 시간에 대해서도 이야기했다. 신민아는 "집에서는 소파에 제 자리가 있다. 남편과 각자 편한 위치에 지정석이 있다"며 김우빈과 함께 영화나 유튜브를 시청하며 시간을 보낸다고 말했다.두 사람은 2015년 공개 열애를 시작해 약 10년간 교제한 끝에 지난해 12월 20일 결혼했다. 오는 12월 첫 결혼기념일을 맞는다.신민아는 결혼 후 달라진 점을 묻자 "은은하게 편안하다. 진짜 내 편이, 약속한 내 편이 생긴 것 같은 느낌"이라고 답했다. 이어 "많은 사람들이 편안해 보인다고 이야기하는 걸 보면 마음이 편안해진 것 같다"고 말했다.남편과의 관계에 대해서는 "사랑받고 있다는 감정이 되게 행복하다는 생각이 들었다"라며 웃어 보였다. 또 "제가 생각하는 사랑은 머리보다는 마음의 감정이다. 사랑의 양이나 모양을 말로 설명할 수는 없지 않나"라며 "중요한 건 느끼는 것인데, 그런 걸 잘 표현하고 전달되길 바라면서 저도 노력하고 있다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr