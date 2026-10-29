가수 별이 지예은 그리고 자신의 딸과 함께 데이트를 즐기고 있다. / 사진=별 SNS

방송인 지예은의 일상 속 소탈한 면모가 포착됐다.가수이자 방송인 하하의 아내인 별은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "지난주. 내가 제일 이뻐하는 두 아이와🫶🫰"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 별이 지예은 그리고 자신의 딸과 데이트를 즐기고 있는 모습. 두 사람은 인생네컷을 찍으며 추억을 쌓았다. 특히 지예은은 공식 출시 가격이 29만 5000원인 V사의 가방을 착용해 눈길을 끌었다.앞서 지예은은 지난 8월 배우 겸 화가 이혜영의 유튜브 채널에 출연해 명품백을 선물 받은 바 있다. 당시 이혜영은 "언니가 너한테 선물하려고 했던 건"이라며 하부장에서 가방을 꺼냈다. 지예은은 해외 명품 브랜드 C사의 가죽 클러치백을 집어 든 이혜영에 "어머 이 언니 왜 이래. 왜 이러는 거야"라며 휘청였다.이내 가방을 받아든 지예은은 "인생 첫 C사 가방"이라며 기쁨을 감추지 못했고, "어머 어떡해", "와 진짜 대박" 등의 반응을 보였다. 그러자 이혜영은 "고맙게 받아줘서 고맙다"면서 훈훈한 분위기가 형성됐다.한편 지예은은 댄서 바타와 오는 12월 12일 백년가약을 맺는다. 두 사람은 1994년생으로 동갑내기다. 지난 4월 열애를 인정하고 공식 연인이 됐다.바타는 댄스 크루 위댐보이즈 소속으로, 2022년 Mnet 춤 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지했다. 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연하며 활약을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr