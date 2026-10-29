하지원이 '비서진'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

하지원이 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 이서진과 하지원이 23년 만에 재회한다.오는 30일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 하지원이 게스트로 출연한다. 이서진과 하지원은 2003년 방송된 MBC 드라마 '다모'에서 호흡을 맞춘 바 있다.'다모'는 방영 당시 '다모 폐인'이라는 신조어가 생길 만큼 인기를 끌었던 작품이다. 두 사람은 이번 방송을 통해 23년 만에 다시 만나 당시를 회상한다.이날 이서진과 하지원은 만나자마자 서로를 끌어안으며 반가워한다. 특히 이서진은 하지원에게 "지금이 더 예쁘다"고 칭찬한다. 평소와 달리 하지원을 향해 다정한 말을 건네고 미소를 짓는 이서진의 모습이 눈길을 끌 예정이다.두 사람은 '다모' 촬영 당시 겪었던 일화도 공개한다. 첫 촬영 장소였던 대관령에서 폭설로 고립됐던 경험부터 극 중 이서진의 대사 "아프냐? 나도 아프다"가 탄생한 과정까지 다양한 이야기를 나눈다.과거 극 중 종사관과 다모로 만났던 두 사람의 관계도 달라진다. 이번에는 이서진이 비서로서 하지원의 일정을 돕는 역할을 맡는다.하지원이 함께 연기했던 남자 배우들에 관한 이야기도 이어진다. "하지원과 작품을 하면 무조건 뜬다"는 말이 나오자 하지원은 직접 가장 기억에 남는 상대 배우를 꼽는다. 과거 상대역이었던 이서진 역시 하지원의 선택에 관심을 보인다.'비서진'은 30일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr