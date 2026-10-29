34기 영철이 현숙의 집안을 언급해 눈살을 찌푸리게 했다./사진제공=ENA, SBS Plus

34기 영철이 현숙의 집안을 언급해 눈살을 찌푸리게 했다./사진제공=ENA, SBS Plus

7급 공무원 34기 영철이 현숙의 집안을 평가하는 발언을 해 눈살을 찌푸리게 했다.지난 28일 방송된 ENA, SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 ‘다둥이 특집’인 34기가 ‘솔로나라 34번지’에서의 2일 차 밤 늦게까지 서로를 적극적으로 알아가는 모습이 펼쳐졌다.첫 데이트를 마치고 모두가 귀가하자 ‘고독 삼총사’는 일제히 순자에게 다가갔다. 광수는 순자를 따로 불러내, “제가 노력을 하면 관심 대상에 들어갈 수 있을까요?”라고 속을 떠봤다. 그런데 순자는 조심스레 거절 의사를 밝히며 선을 그었다. 이어 영식도 순자에게 대화를 신청해 “첫인상 때부터 표정이나 풍기는 분위기가 너무 좋았다”고 순자가 계속 ‘1순위’였음을 어필했다. 이에 순자는 인터뷰에서 “정확하게 제게 호감 표현을 해주셔서 호감도가 상승했다”고 속내를 밝혔다.영수는 눈치만 보다 순자와 둘만의 시간을 만들지 못해 한숨을 쉬었다. 대신 그는 영숙과 유쾌한 ‘투닥 케미’를 발산했다. 모두가 모인 공용 거실에서 두 사람은 연신 서로의 말을 받아치며 ‘시트콤’ 같은 분위기를 만들었다. 이에 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 “저러다 둘이 정 드는 거 아냐?”라며 핑크빛 촉을 세웠다. 실제로 영숙은 인터뷰에서 “툴툴거리지만 어쩌면 자기 여자한테는 더 잘할 수도 있겠다”며 영수를 새로운 호감남으로 꼽았다.순자는 영호에 이은 2순위인 상철을 불러내 ‘1대 1 대화’를 했다. 상철은 “사실 순자 님이 첫날부터 지금까지 계속 2순위였다”고 어필했고, 순자는 “상철 님이 좀 귀여우신 것 같다”며 가능성을 열어뒀다. 영철은 데이트 후 공용 거실에서 현숙을 향한 ‘올인 선언’을 해 모두를 놀라게 했다. 그는 당사자인 현숙이 그 자리에 없음에도 현숙과의 데이트 내용부터 현숙의 현재 속마음을 줄줄이 밝혔다. 이를 듣던 정숙은 영철이 따로 상담을 요청하자, “솔직히 영철 님이 공용 거실에서 그 얘기(현숙과의 데이트)를 한 거는 좀 별로였다”고 조언했다. 여러 사람이 있는 자리에서 현숙의 이야기를 꺼내는 것은 현숙에게 더 부담이 될 수 있다고 귀띔한 것. 이에 영철은 후회하며 한숨을 내쉬었다.영철은 공용 거실에 뒤늦게 등장한 현숙이 영호와 설거지를 하게 되자 급격히 초조해했다. 두 사람 사이를 서성이다 어쩔 수 없이 자리를 뜬 영철은 인터뷰에서 “현숙 님이 영호 님과 설거지하는 걸 보고, ‘영호 님을 알아보려는 거구나’ 하는 생각이 들어서 질투가 났다”고 밝혔다.특히 영철은 남자 출연자에게 2순위였던 영자를 정리한 것에 대해 아쉬움을 보였다. 그는 "굳이 따지자면 2대1이었으까 내가 갑이고 현숙님이 을인 상황에서, 내가 영자님을 정리하며 을의 구렁텅이로 들어간 느낌"이라고 말했다. 그러면서 "다른 여성 분들은 밖에서도 만날 수 있을 것 같은데 현숙님은 못 만날 것 같다"며 "나는 집안이 좋은 것도 아닌데 현숙님은 집도 잘 사는 것 같다. 차도 외제차다"라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr