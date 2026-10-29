정지선 셰프가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

정지선 셰프가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진='유 퀴즈 온 더 블럭' 예고편 캡처

정지선 셰프가 임신 사실을 4개월 동안 숨겨야 했던 이유를 털어놨다.지난 28일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 정지선이 출연하는 다음 주 방송 예고 영상이 공개됐다.영상에서 정지선은 임신과 출산 당시에도 일을 쉬기 어려웠던 상황을 이야기했다. 그는 "산후조리원에 있을 때도 밖에 나가서 일했다"고 밝혔다. 이어 "부은 몸으로 나가서 일하고 돌아왔다"며 출산 직후에도 업무를 이어갔다고 설명했다.임신 사실을 주변에 알리지 못했던 사연도 전했다. 정지선은 "임신하는 순간 일자리를 잃을까 봐 겁이 나서 4개월 정도는 임신 사실을 숨겼다"고 고백했다.그는 당시를 떠올리며 "모든 게 다 벽이었다"고 말했다. 임신과 출산으로 인해 경력이 끊길 수 있다는 두려움 속에서도 주방 일을 계속해야 했던 것.한편 정지선은 식당에서 만난 이용우 대표와 결혼했으며, 슬하에 2014년생 아들을 두고 있다.정지선의 자세한 이야기는 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr