영호가 3대 1데이트에도 큰 성과를 거두지 못했다./사진제공=ENA, SBS Plus

영호가 3대 1데이트에도 큰 성과를 거두지 못했다./사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 34기가 ‘첫 데이트’ 후 직진과 환승으로 빠르게 러브라인을 정리했다.지난 28일 방송된 ENA, SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 ‘다둥이 특집’인 34기가 ‘솔로나라 34번지’에서의 2일 차 밤 늦게까지 서로를 적극적으로 알아가는 모습이 펼쳐졌다.앞서 영숙·정숙·순자의 선택을 받아 ‘3대 1 데이트’에 나선 영호는 이날 세 솔로녀와 차례로 ‘1대 1 대화’를 진행했다. 영숙은 가족 관계와 인생 목표 등을 물었지만, 영호는 “행복한 가정을 꾸리는 게 인생의 목표”라고 두루뭉술하게 답했다. 대화 종료 후 영숙은 인터뷰에서 “속내를 알 수 없는 느낌”이라며 고개를 갸웃했다.정숙은 ‘1대 1 대화’에서 영호에게 “제가 (관심) 순위 안에 있는지 궁금하다”라고 단도직입적으로 물었다. 영호는 조심스레 다른 관심 상대가 있다고 답했다. 정숙은 곧장 “그럼 이만 정리하시죠”라며 대화를 마무리했다. 정숙은 인터뷰에서 “두 번이나 (영호 님을) 선택했는데 (순위에 없다고 해서) 충격을 받았다. 하지만 솔직하게 얘기해주셔서 아름답게 마무리했다. 앞으로는 광수 님을 알아보겠다”고 밝혔다.순자는 영호에게 “자기소개를 듣고 영호 님보다 더 관심이 생긴 사람은 없었다”고 그가 1순위임을 고백했다. 영호는 “저도 순자 님과 얘기해보고 싶다”고 화답했다. 이에 순자는 “저한테 호감이 있는지 여부가 중요한데 (영호 님의 태도가) 애매하다”라고 꼬집었는데, 영호는 “앞으로 호감 상대에게 좀 더 적극적으로 표현하겠다”며 또 다시 모호하게 대화를 매듭지었다.비슷한 시각, ‘고독 삼총사’이자 각 가족의 ‘막내’들인 영수·광수·영식은 조용히 짜장면을 먹었다. 이후, ‘다둥이 특집’답게 전화로 ‘가족 찬스’를 썼다. 영식은 ‘K-장녀’ 순자의 마음을 이해하기 위해 장녀인 친누나에게 전화를 걸었고, 누나는 “마음에 들면 확 밀어붙여야 된다”고 조언했다. ‘8남매’ 집안의 영수 역시, 7명의 매형들 중 한 명에게 전화를 걸어 “매형, 왜 이렇게 어려워. 쉽지가 않네”라고 답답함을 토로했다. 매형은 “2일 차인데 빨리 집중해야지”라며 그를 독려했고, 영수는 “다 크고 나니 인생 선배가 많아서 물어볼 것도 많다”고 든든해했다.상철과 옥순의 ‘1대 1 데이트’에서는 달달한 기류가 포착됐다. 식당에서 상철은 옥순에게 “주머니에 넣고 다니고 싶다”며 거침없이 플러팅했다. 옥순은 적극적인 상철의 모습에 호감이 커졌다면서, “다른 분들을 알아보고 오셔도 된다. 결말이 중요하다”고 여유롭게 웃었다.영철은 영자, 현숙과의 데이트에서 갈수록 현숙에게 기우는 마음을 감추지 못했다. 그는 차멀미로 힘들어한 현숙에 대해 인터뷰에서 “제가 대신 아플 수 있으면 대신 아프고 싶었다. 가족이 아픈 느낌이었다”고 말했다. 이후 영자와 ‘1대 1 대화’를 한 그는 “현숙 님에게 마음이 더 기울었다”고 고백했다. 이어 그는 현숙에게도 “다른 분들을 알아가고 싶은 마음은 어느 정도 지워졌다”, “다른 사람을 굳이 알아볼 필요가 있을까”라며 사실상 ‘올인’을 선언했다. 현숙은 인터뷰에서 “(다가오는) 속도가 너무 빠르다. 뭐라고 대답해야 할지 모를 때가 많다”며 부담감을 내비쳤고, 동시에 “영호 님도 알아보고 싶다”고 얘기했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr