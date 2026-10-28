ITZY Chaeryeong 'Lovesick' Conept Picture / JYP Entertainment

ITZY Chaeryeong 'Lovesick' Conept Picture / JYP Entertainment

걸그룹 있지(ITZY)의 채령의 솔로 데뷔를 앞두고 멤버 전원이 지원사격에 나섰다.채령은 28일 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 'Lovesick'(러브식)의 새로운 콘셉트 포토를 공개했다. 공개된 사진 속 채령은 은빛 날개 오브제를 활용한 연출부터 자연스러운 셀피 구도까지 소화하며 다채로운 매력을 발산했다.이번 콘셉트 포토에 앞서 채령은 숏폼 프로모션 콘텐츠 '러브시크널'을 선보였다. 연애 리얼리티 프로그램을 차용한 '러브시크널'에는 누리꾼들 사이에서 '연프상'(연애 프로그램 출연자상)으로 불려 온 채령을 비롯해 예지, 리아, 류진, 유나 등 있지 멤버 전원이 출연해 유쾌한 호흡을 자랑했다.채령은 그간 있지 팬미팅 등 솔로 무대에서 가인의 '피어나', 선미의 '보름달' 등을 독보적인 춤선과 음색으로 재해석하며 솔로 퍼포머로서의 무한한 가능성을 입증했다. 이번 신보는 그의 이름을 내건 첫 공식 솔로 출사표다.채령의 첫 번째 미니앨범 'Lovesick' 전곡 음원과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오는 다음 달 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr