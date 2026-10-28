AND2BLE Sequence 02 Attraction Fan Showcase / YH Entertainment

AND2BLE Sequence 02 Attraction Fan Showcase / YH Entertainment

AND2BLE Sequence 02 Attraction Fan Showcase / YH Entertainment

그룹 앤더블(AND2BLE)이 팬들과 함께 첫 컴백을 기념했다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 27일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 미니앨범 '시퀀스 02: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)' 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최했다. 이번 행사는 온·오프라인으로 동시 생중계돼 글로벌 팬들과도 실시간으로 호흡했다.이날 앤더블은 청량한 신스 사운드와 리드미컬한 그루브가 돋보이는 프로그레시브 하우스 장르의 수록곡 '포션(Potion)'으로 쇼케이스의 포문을 열었다. 첫눈에 반한 설렘을 절제된 군무로 표현하며 오프닝부터 현장의 열기를 끌어올렸다.이어 앨범의 메인 테마인 '이끌림(Attraction)'을 모티프로 한 다채로운 코너가 진행됐다.'관찰: 앤더블' 코너에서는 공식 팬덤 엔디클로(N:DCLO)가 힌트를 통해 멤버들의 실제 소지품을 추리하는 시간이 마련됐다. 멤버들은 능청스러운 연기로 팬들을 혼란에 빠뜨리며 유쾌한 웃음을 안겼다. 또 다른 코너 '이끌림: 그 순간'에서는 팬들이 멤버들에게 반하게 되는 결정적인 순간들을 다양한 상황극으로 재현하고, 팬들의 실시간 리액션을 맞히며 남다른 케미스트리를 뽐냈다.신보의 하이라이트인 타이틀곡 '프렌치 키싱(French Kissing)' 무대도 최초 공개됐다. 거부할 수 없는 치명적인 이끌림을 표현한 곡인 만큼, 양손으로 입을 가린 뒤 두 입술이 맞닿는 듯한 형상을 그리는 감각적인 포인트 안무로 단숨에 시선을 사로잡았다.공연의 피날레는 멤버 리키가 직접 한국어 작사에 참여한 감성적인 수록곡 '워스 잇(Worth It)'이 장식했다. 멤버들의 섬세한 보컬과 유려한 화음이 공연장을 가득 채우며 짙은 여운과 감동을 남겼다.앤더블은 "데뷔 때부터 아낌없이 보내주신 팬분들의 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "오직 엔디클로만을 생각하며 열심히 준비한 컴백인 만큼, 기다려주신 시간이 헛되지 않도록 이번 활동 내내 최선을 다해 좋은 모습 보여드리겠다"고 진심 어린 소감을 전했다.이어 이번 활동에 임하는 각오도 덧붙였다. 멤버들은 "'역시 믿고 보는 앤더블 무대', '멤버 전원이 다 잘한다'는 말을 들을 수 있도록 온 힘을 쏟아붓겠다"며 자신감을 내비쳤다.팬 쇼케이스를 성황리에 마친 앤더블은 오는 10월 30일 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크' 무대를 시작으로 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'의 본격적인 음악방송 활동에 돌입한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr