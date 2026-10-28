TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album 'PERFECT STORM' Concept Photo EYE OF THE STORM ver / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER Soobin and Yeonjun 9th Mini-Album 'PERFECT STORM' Concept Photo EYE OF THE STORM ver / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER Hueningkai, Beomgyu and Taehyun 9th Mini-Album 'PERFECT STORM' Concept Photo EYE OF THE STORM ver / BIGHIT MUSIC (HYBE)

보이그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 휘몰아치는 폭풍의 한가운데 선 멤버들의 모습을 담아낸 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.투모로우바이투게더는 28일 자정 공식 SNS 채널을 통해 신보의 'EYE OF THE STORM'(아이 오브 더 스톰) 버전 콘셉트 포토를 게재했다.앞서 공개된 'RIDE THE STORM'(라이드 더 스톰) 버전이 폭풍의 거센 위력과 정면으로 맞닥뜨린 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이의 모습을 역동적으로 그려냈다면, 이번 사진은 혼돈의 소용돌이 속에서 포착된 고요함을 담아냈다.낡고 바랜 듯한 다크 톤의 의상을 입은 다섯 멤버는 주변에서 거세게 요동치는 검은 형상들 사이에서 흔들림 없이 차분하게 자리를 지킨다. 멤버들을 둘러싼 움직임은 폭풍의 거센 바람과 격변을 시각화한 것으로, 멤버들의 정적인 태도와 주변의 동적인 흐름이 이루는 극명한 대비는 음반을 관통하는 불확실성과 거대한 변화, 그리고 성장의 과정에서 마주하는 내면의 고뇌를 은유한다.투모로우바이투게더는 오는 30일 'HOLDING THE STORM'(홀딩 더 스톰) 버전 콘셉트 포토를 공개하며 3부작 비주얼 콘셉트를 완성한다. 이어 10월 31일 콘셉트 영상 'PERFECT STORM IN MOTION'(퍼펙트 스톰 인 모션), 11월 5일 앨범 프리뷰(하이라이트 메들리)를 순차적으로 오픈하며 컴백 열기를 더할 예정이다.신보를 향한 글로벌 반응도 뜨겁다. 소속사에 따르면 'PERFECT STORM'은 발매 전부터 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 프리세이브(사전 저장) 30만 건을 돌파했으며, 10월 26일부터 28일까지 사흘 연속 스포티파이 '톱 10 카운트다운' 차트 1위를 차지하는 등 막강한 글로벌 음원 파워를 입증했다.총 6곡이 수록된 이번 앨범은 10대의 환상과 모호한 방황을 지나 차가운 어른의 현실과 마주한 Z세대 청춘들의 자화상을 정면으로 응시한다. 일상 속에서 마주하는 무거운 압박감과 개인적인 야망, 그리고 불가피한 변화의 순간들을 진솔하게 풀어냈다.타이틀곡 '엔젤 바이트(Angel Bite)'는 불완전하고 가혹한 청춘의 현실 속에서도 끝내 상대의 곁에 머물고자 하는 갈망을 노래한 곡이다.투모로우바이투게더의 미니 9집 'PERFECT STORM' 전곡 음원은 오는 11월 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr