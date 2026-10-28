그룹 엔믹스 멤버 설윤이 성시경의 남자친구 발언에 부인하고 있다. / 사진=성시경 유튜브 채널 캡처

사진=성시경 유튜브 채널 캡처

가수 성시경이 그룹 엔믹스(NMIXX) 멤버 설윤에게 건넨 농담을 두고 누리꾼들의 반응이 엇갈리고 있다.지난 26일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 부를텐데 l 엔믹스'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 성시경은 게스트로 출연한 엔믹스 멤버들에게 "700만 원이 있다면 무엇을 먹고 싶냐"고 물었다. 이에 멤버들은 이자카야, 훠궈 등 다양한 음식을 언급했다.설윤은 "저는 캠핑 가서 고기 구워 먹고 싶다"고 답했다. 그러자 성시경은 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 말했다. 그러자 설윤은 "아, 아니요. 아니요"라며 양팔로 크게 엑스(X) 표시를 하며 부인했다.성시경의 발언에 해원은 놀란 듯 "우와 이런 답변 처음 들어봐"라고 반응했다. 그러자 성시경은 설윤의 반응을 본 후 "리액션 너무 재밌잖아"라며 웃었다.그러나 일부 누리꾼들은 "질문 수준이 너무 별로다", "저기서 남자 얘기가 왜 나오냐", "구시대적 발언" 등의 반응을 보이며 성시경의 발언을 지적했다.반면 "흔한 농담 아니냐", "과도한 비판이다"라는 의견도 나왔다.한편 엔믹스는 지난 19일 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr