조나단, 파트리샤 남매가 '연애남애2' 티저에 깜짝 출연했다. / 사진=웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 티저 영상 캡처

'연애남매2' 티저 영상에 시즌1 출연진인 재형, 세승 남매가 출연했다. / 사진=웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 티저 영상 캡처

최근 모태솔로임을 밝힌 방송인 파트리샤가 '연애남매2' 티저 영상에서 재형과 연인 같은 분위기를 연출했다.웨이브 오리지널 '연애남매2' 측은 최근 티저 영상 3편을 공개했다. '연애남매2'는 남매들이 한자리에 모여 각자의 연인을 찾아가는 과정을 담은 연애 리얼리티 프로그램이다.공개된 영상에는 조나단·파트리샤 남매와 재형·세승 남매가 등장했다. 조나단과 파트리샤는 시즌2에도 패널로 출연하며, 재형과 세승은 시즌1에 출연한 바 있다.첫 번째 티저에서 파트리샤는 재형과 연인처럼 데이트하는 상황을 연출했다. 두 사람이 입을 맞출 듯 가까워지자 이를 휴대전화로 지켜보던 조나단은 눈을 질끈 감았다.또 다른 영상에서는 조나단이 영화 '늑대의 유혹' 속 강동원의 우산 장면을 패러디했다. 여성과 한 우산 아래 가까이 붙어 있는 조나단의 모습에 동생 파트리샤는 웃음을 터뜨렸다.재형과 세승 남매의 티저에도 반전 상황이 담겼다. 세승이 방으로 들어오려는 남성을 급히 밖으로 데리고 나가자 문 뒤에 숨어 있던 또 다른 남성이 나타났다. 이를 목격한 재형은 놀란 나머지 마시던 주스를 뿜었다.이번 시즌에는 한혜진, 코드 쿤스트, 미연, 조나단, 파트리샤가 시즌1에 이어 패널로 참여한다. '환승연애' 시리즈와 '연애남매', '연애실험실' 등을 선보인 이진주 CP와 '연애남매' 시즌1을 함께한 신혜원 PD가 공동 연출을 맡았다.'연애남매2'는 오는 11월 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr