그룹 모모랜드 멤버 주이가 뮤지컬 배우로 데뷔했다. / 사진=주이 SNS

그룹 모모랜드 멤버 주이가 뮤지컬 배우로 데뷔했다. / 사진=주이 SNS

그룹 모모랜드 멤버 주이가 뮤지컬 데뷔를 성공적으로 마친 소감을 전했다.주이는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "저의 첫 작품을 소중한 추억으로 만들어주신 모든 분들 감사합니다♡"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 주이가 첫 뮤지컬 무대에 서면서 겪었던 다양한 에피소드를 공유하고 있는 모습. 특히 주이는 걸그룹 멤버로 활동했을 당시와 비교해 얼굴이 다소 달라져 눈길을 끌었다.주이는 첫 뮤지컬을 마친 소감에 대해 "데뷔 후 처음으로 모든 게 낯설었고, 하루하루가 미션처럼 해내야 하는 것들로 가득했는데, 무대 위에서의 저는 정말 행복했었다"며 만족감을 보였다.한편 주이는 2016년 데뷔했다. 이후 흥 넘치는 끼가 담긴 직캠으로 존재감을 각인시켰다. 지난 8월 뮤지컬 '카페인'으로 새로운 출발을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr