한로로 / 사진=어센틱

한로로 / 사진=어센틱

한로로 / 사진=어센틱

싱어송라이터 한로로가 신곡 발표를 앞두고 이전과 다른 분위기의 모습을 공개했다.한로로는 오는 11월 5일 오후 6시 새 싱글 '물음표 (Question Mark)'를 발매한다. 이에 앞서 지난 26일과 27일 각각 퍼포먼스 비디오와 콘셉트 포토를 선보였다.콘셉트 포토에서 한로로는 기존의 서정적인 이미지와 대비되는 스타일을 시도했다. 흑백 사진 속 그는 거칠게 연출한 헤어스타일에 검은색 드레스와 짙은 눈 화장을 더했다. 카메라를 정면으로 바라보는 표정과 눈빛에서는 차갑고 몽환적인 분위기가 느껴진다.먼저 공개된 퍼포먼스 비디오에는 대립과 화해를 연상시키는 장면들이 담겼다. 영상은 몸싸움 중인 사람들 사이에 한로로가 서 있는 모습으로 시작한다. 한로로가 무대에서 노래하는 동안 객석에서는 사람들이 서로 뒤엉켜 싸운다.이후 조명이 주황빛으로 바뀌면서 분위기가 달라진다. 태아와 몸을 웅크린 사람, 천에 둘러싸인 인물 등이 잇따라 등장한다. 싸움을 벌이던 사람들은 어느새 아이들의 모습으로 바뀌고, 서로를 끌어안는다. 마지막에는 한로로가 텅 빈 객석을 향해 몸을 던지는 장면이 이어진다.신곡 '물음표'는 인간관계에서 비롯되는 상반된 감정을 다룬다. 상대를 미워했던 자신에 대한 후회와 서로에게 상처를 주면서도 관계를 끝내지 못하는 마음 등을 가사에 담았다. 그동안 사랑과 연대를 주요 소재로 삼아온 한로로가 이번에는 관계의 복잡한 감정에 초점을 맞췄다.신곡 발표 이후에는 단독 공연으로 팬들을 만난다. 한로로는 2027년 1월 2일과 3일 네이버 아레나 앳 인스파이어(구 인스파이어 아레나)에서 다섯 번째 단독 콘서트 '물음표'를 연다. 홍대 라이브홀을 시작으로 공연 규모를 확대해 온 한로로가 아레나 규모의 공연장에서 단독 콘서트를 개최하는 것은 데뷔 후 처음이다.한로로의 새 싱글 '물음표 (Question Mark)'는 오는 11월 5일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr