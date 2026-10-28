배우 황정음이 두 아들과의 일상을 공유했다. / 사진=황정음 SNS

배우 황정음이 두 아들과 평화로운 근황을 전했다.황정음은 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "괜차나"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황정음의 두 아들이 장난감을 가지고 놀던 중 유산균 음료를 먹고 있는 모습. 특히 집안에 두 아들 외에 또 다른 인물이 있어 시선을 집중시켰다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 얻었다. 2020년 이혼 조정을 신청했다가 이듬해 재결합했지만 2024년 2월 다시 이혼 소송 중인 사실을 알렸고, 지난해 5월 이혼이 확정됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr