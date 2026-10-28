유튜버 곽튜브가 이전한 사무실을 소개했다. / 사진=곽튜브 유튜브 채널 캡처

사진=곽튜브 유튜브 채널 캡처

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 직원들의 근무 환경을 개선하기 위해 새 사무실로 이전했다.지난 27일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널을 통해 "여기는 새로운 사무실입니다"라며 새롭게 이전한 사무실 내부를 공개했다. 그는 직원들이 사용하는 업무 공간부터 자신의 개인 방까지 소개하며 달라진 근무 환경을 소개했다.곽튜브가 사무실을 옮기게 된 이유는 직원들의 고충 때문이었다. 곽튜브는 "지난 사무실이 옥탑방이었다 보니까 춥고 덥고 그랬다"고 전했다. 이어 "이번 사무실은 근무하기 편하고, 지하철역에서도 가까운 곳으로 옮겼다"고 설명했다.특히 새 사무실을 구하는 과정에 곽튜브가 직접 관여하지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "출근하지 않는 사람이 사무실을 구하는 건 아닌 것 같았다"며 "저는 한 달에 세 번 정도 온다. 편집할 때도 집에서 많이 하니까 사실상 거의 안 온다"고 말했다. 그러면서 "제가 안 구했다. 그냥 직원분들 세 분이 구했다"고 말했다.그의 발언은 같은 여행 유튜버 원지의 논란과 비교되면서 더욱 주목받았다. 앞서 원지는 지난해 11월 자신의 유튜브 채널에 '6평 사무실 구함'이라는 영상을 공개했다가 이른바 '닭장 논란'에 휩싸였다.당시 원지는 지하 2층에 위치한 약 6평 규모의 창문이 없는 공간에서 3명의 직원이 근무해야 하는 환경이라는 점이 부각돼 "닭장 아니냐", "너무 열악하다" 등의 비판을 받았다.이후 원지는 자신의 배려가 부족했음을 인정하고 재택근무 전환 및 사무실 이전 추진하는 과정을 공개했다.한편 곽튜브는 지난해 10월 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다. 아내는 공무원으로 곽튜브보다 5살 연하다. 곽튜브는 올해 결혼 예정이었으나, 아내의 혼전임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr