제로베이스원 석매튜, 박건욱 / 사진=웨이크원

제로베이스원 EMP 'OFF script' 트랙리스트 / 사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 유닛 EMP(석매튜, 박건욱)이 새 싱글의 윤곽을 드러냈다.EMP는 28일 제로베이스원 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 '오프 스크립트(OFF script)'의 트랙리스트를 공개했다.이번 싱글에는 타이틀곡 '런(RUN) (with 다이나믹 듀오)'을 비롯해 '애프터테이스트(AFTERTASTE) (with JUNNY)', '메이드 유 룩(MADE YOU LOOK)'까지 총 3곡이 수록된다.'오프 스크립트'는 정해진 대본에서 벗어나 두 멤버의 개성과 음악적 역량을 자유롭게 펼친다는 의미를 담았다. 석매튜와 박건욱은 수록곡 작사와 작곡에 직접 참여했으며, 기존의 틀에 얽매이지 않고 자신들의 길을 개척하겠다는 메시지를 음악에 녹였다.타이틀곡 '런'은 힙합과 드럼 앤 베이스를 결합한 곡으로, 프로듀서 Padi가 작업을 맡았다. 다이나믹 듀오와 EMP의 랩이 어우러지는 구성이 특징이다. 개코와 최자, 석매튜와 박건욱이 작사와 작곡에 참여했다.'애프터테이스트'는 기타 리프와 리듬감 있는 비트를 중심으로 그라임과 라틴 음악의 요소를 더한 힙합 곡이다. 가수 JUNNY가 피처링에 참여했다. 또 다른 수록곡 '메이드 유 룩'은 몽환적인 분위기의 R&B 힙합 곡으로, 자신들에게 시선을 집중시키겠다는 두 멤버의 자신감을 표현했다.음원 발매에 앞서 팬들과 만나는 자리도 갖는다. EMP는 다음 달 3일 오후 8시 서울 마포구 CJ 아지트 광흥창에서 리스닝 이벤트 '사운드 세미나(SOUND SEMINAR)'를 개최한다. 이 자리에서 신곡을 먼저 들려주고 앨범에 담긴 이야기를 팬들과 공유할 예정이다.EMP의 디지털 싱글 '오프 스크립트'는 오는 11월 10일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr