주우재가 구독자들의 연애 상담을 진행했다. / 사진=텐아시아DB

주우재가 사연을 보낸 20대 초반 여성에게 현실적인 조언을 했다. / 사진=유튜브 채널 '오늘의 주우재' 영상 캡처

모델 겸 방송인 주우재(39)가 12살 연상의 자녀가 있는 이혼남과 교제 중인 20대 여성에게 현실적인 조언을 건넸다.27일 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 '믿을 수 없는 사연이 왔습니다. ISTP 주우재의 고민상담소'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 주우재가 구독자들의 연애 고민을 듣고 상담하는 모습이 담겼다.사연을 보낸 20대 초반 여성은 자신보다 12살 많은 이혼남과 약 1년째 교제하고 있다고 밝혔다. 남자친구에게는 자녀가 있으며, 두 사람은 반동거 생활을 하면서 결혼을 비롯한 미래까지 진지하게 생각해 왔다고 전했다.하지만 최근 남자친구의 아이를 처음 만난 뒤 고민이 깊어졌다고 털어놨다. 그동안 실감하지 못했던 남자친구의 아버지로서의 역할을 체감한 것. 사연자는 이러한 현실을 받아들이기 어렵다면 헤어지는 것이 맞는지 물었다.주우재는 "사연자가 큰 착각을 하고 있는 것일 수 있다"며 "이 사랑이 내 인생에서 다시는 없을 사랑 같다는 착각을 하고 있을 가능성이 크다"고 말했다. 이어 "단호히 이 아저씨가 말씀드리지만 절대 아니다"고 강조했다.주우재는 남자친구의 나이나 이혼 경력보다 사연자가 아직 20대 초반이라는 점에 주목했다. 그는 "결혼 여부나 나이 차이가 중요한 게 아니다"며 앞으로 다양한 경험을 할 수 있는 나이에 벌써 인생의 중요한 결정을 내리려는 것이 안타깝다고 설명했다.당장 결혼을 비롯한 미래까지 고민할 필요는 없다는 조언도 덧붙였다. 주우재는 "내가 이 상황이라면 조금은 가벼운 마음으로 연애 즐기고 미래까지는 생각하지 않을 것 같다"며 자신의 생각을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr