배우 김정현이 한층 날렵해진 얼굴선으로 눈길을 끌었다. / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 한층 날렵해진 얼굴선으로 눈길을 끌었다. / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 한층 날렵해진 얼굴선으로 눈길을 끌었다. 샤프해진 분위기에 지적인 이미지까지 더해지면서 극 중 맡은 변호사 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여주고 있다.28일 소속사 매니지먼트 시선은 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에 출연 중인 김정현의 촬영 현장 비하인드 사진을 여러 장 공개했다. 김정현은 극 중 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡아 활약하고 있다.공개된 사진 속 김정현은 뚜렷해진 턱선과 한층 샤프해진 얼굴형으로 시선을 모은다. 진지한 표정에서는 변호사 캐릭터에 어울리는 차분하고 지적인 분위기가 느껴진다. 반면 환하게 웃는 모습에서는 부드럽고 친근한 매력이 돋보인다.김정현이 연기하는 김시현은 능청스러운 입담과 뛰어난 상황 판단력을 겸비한 인물이다. 재치 있는 말솜씨로 상대방의 경계를 허무는 동시에 변호사로서 탁월한 능력을 발휘하는 이른바 '사기캐(사기 캐릭터)'다.김정현은 이러한 캐릭터의 상반된 면모를 유연하게 표현하고 있다. 장난스럽고 능글맞은 모습으로 웃음을 유발하다가도 중요한 순간에는 냉철한 판단력을 발휘하며 극의 분위기를 전환한다. 유쾌함과 진지함을 오가는 연기로 로맨틱 코미디의 재미를 더하고 있다.상대 배우들과의 호흡 속에서 김시현 특유의 능청스러움을 살리는 한편, 변호사로서의 전문적인 면모도 놓치지 않고 있다. 서로 다른 분위기를 자연스럽게 오가는 김정현이 앞으로 전개될 이야기에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.김정현을 비롯해 임시완, 설인아, 연우 등이 출연하는 '나의 유죄인간'은 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr