‘돌싱’ 이소라, 건강 이상 생겼다…“아파서 누워있지도 못해”

MBN '돌싱글즈3' 출연자 이소라가 허리 통증으로 힘든 시간을 보내고 있는 근황을 전했다.이소라는 27일 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답 시간을 가졌다.이날 한 팬은 "그래서 허리는 괜찮나요?"라고 물었다. 이에 이소라는 "아니요"라며 허리 상태가 여전히 좋지 않다고 밝혔다.이어 "앉는 거랑 앉았다 일어날 때 제일 아파요. 그래도 누워 있을 땐 괜찮아서 다행"이라며 "처음 다쳤을 땐 누워 있지도 못했거든요"라고 설명했다. 허리 통증으로 일상적인 움직임조차 쉽지 않은 상황이 전해져 안타까움을 자아냈다.한편 이소라는 2022년 방송된 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송에서 인연을 맺은 최동환과 실제 연인으로 발전했으며, 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다. 슬하에는 세 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr