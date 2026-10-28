그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 31주 연속 이름을 올렸다.27일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(10월 31일 자)에 따르면 '아리랑'은 '빌보드 200'에서 46위를 기록했다. 지난 4월 해당 차트에 1위로 진입해 3주 연속 정상을 지킨 뒤 31주째 순위권을 유지하고 있다. 앨범 판매량을 기준으로 집계하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 19위에 올랐다.타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌 200'에서 28위, 미국을 제외한 전 세계 음원 성적을 반영하는 '글로벌(미국 제외)'에서 10위를 차지했다. 특히 '글로벌(미국 제외)'에서는 발매 첫 주 1위에 오른 이후 통산 30주 동안 10위권에 머물렀다.수록곡 'NORMAL'도 두 차트에 이름을 올렸다. '글로벌 200'에서는 188위, '글로벌(미국 제외)'에서는 102위를 기록했다.스포티파이에서도 스트리밍 기록을 추가했다. 방탄소년단은 지난 16일 기준 올해 누적 스트리밍 100억 회를 넘어섰다. 정규 5집 '아리랑'은 지난 14일 누적 재생 수 50억 회를 돌파했으며, 'SWIM'은 24일 10억 회를 넘겼다. 'SWIM'은 올해 발매된 곡 가운데 처음으로 스포티파이 10억 스트리밍을 달성했다.한편 방탄소년단은 28일과 30~31일(현지시간) 브라질 상파울루에서 월드투어 'ARIRANG'의 남미 일정을 마무리한다. 오는 11월에는 대만 가오슝에서 아시아 투어를 시작할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr