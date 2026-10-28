이지혜와 그의 딸이 제이블랙에게 춤을 배우고 있다. / 사진=이지혜 유튜브 채널 캡처

사진=이지혜 유튜브 채널 캡처

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가수 이지혜의 딸이 댄서 제이블랙을 만난 가운데, 일각에서 '연예인 특혜'라는 시각이 제기됐다.지난 27일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 태리! 최고의 안무가 제이블랙 찾아간 이유는?'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상에서 이지혜는 안무가 제이블랙과 마리 부부를 찾아갔고, 두 사람 앞에서 그룹 A2O LITE의 'NEON'(네온) 도입부 안무를 췄다.이지혜 딸의 춤을 본 제이블랙은 "전문 과정을 안 배운 지금 상태로 보면 잘하는 편인 게 맞다"고 긍정적으로 평가했다. 이어 "아이돌이 되기 위해 기획사에 들어가면 기본기로 힙합을 배운다"며 "그걸 안 배우면 아무리 K팝을 백날 연습해도 절대 잘할 수 없다"고 힙합으로 기본기를 쌓을 것을 조언했다.영상을 접한 대다수의 누리꾼은 "보는 사람도 많은데 자신감 있다", "나라면 부끄러워서 울었을 텐데 대견하다", "엄마 재능을 그대로 물려받았다" 등의 댓글을 남기며 태리 양을 응원했다.하지만 일부는 "확실히 3루에서 시작한다", "그들만의 세상이다"라며 씁쓸함을 보였다. 특히 한 누리꾼은 "이지혜 딸이니까 피드백 받아주는 것"이라며 "일반인이 저 정도 추면 만나주지도 않고 연락조차 닿지 않는다"라고 구체적인 특혜 의혹을 짚었다.영상 초반 이지혜는 부부의 댄스 스튜디오를 찾아 "일반인도 편하게 수강할 수 있냐"고 물었다. 이에 제이블랙은 "태어나서 처음 춤을 춰보는 사람도 올 수 있다"며 "수강생 80% 가까이가 취미반"이라고 설명했다.앞서 이지혜는 지난 13일 직원들과 대전의 유명 빵집을 찾아갔다가 다량의 제품을 구입한 것을 두고 싹쓸이 논란에 휩싸인 바 있다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr