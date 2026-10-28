서인영이 가인과 산다라박에게 미안한 마음을 전했다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

서인영이 가인과 산다라박에게 미안한 마음을 전했다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

가수 서인영이 '살롱드립'에서 과거 자신의 '꼰대 시절'을 털어놓으며 가인과 산다라박에게 미안한 마음을 나타냈다.지난 27일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2'에는 '살롱드립, 멸치 똥 따다 저녁 9시에 잠드는 신데렐라의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 서인영이 게스트로 등장해 다양한 이야기를 나눴다.장도연은 서인영에게 "84년생이지 않나. 내가 85년 3월생인데 85년생과도 친구고 84년생과도 친구"라고 언급했다. 이를 들은 서인영은 장도연의 손을 잡으며 "그럼 친구 하자. 말 놓자"라고 기습 제안을 던졌다. 하지만 예상치 못한 적극성에 장도연이 "아니다"라며 당황해 웃음을 자아냈다.장도연은 서인영에게 "(나이에 따른) 호칭에 민감할 것 같다"고 말했고, 서인영은 이제 호칭을 잘 생각하지 않는다고 밝혔다. 그러면서 "옛날에는 선후배 관계를 많이 신경 썼었다"라고 인정했다. 서인영은 그룹 브라운아이드걸스의 가인에게 미안한 마음을 내비쳤다. 그는 "가인이한테 그 꼰대짓을 했었다"라며 "혼자 대폭발한 적이 많았다"라고 고백했다.무대 의상에 대한 신경전도 전했다. 서인영은 체구가 작은 편이라 작은 사이즈의 옷이 본인과 산다라박에게 주로 배정됐다고 설명했다. 그는 "너무 마음에 드는 옷이 있으면 스타일리스트에게 '이거 산다라박한테 줄 거냐'고 물어보기도 했다"라고 털어놨다.서인영은 "(이)효리 언니와 똑같은 구두가 있었다. 언니가 보더니 '인영아, 너도 그 구두 있네?'라고 하더라"고 말했다. 서인영은 스타일이 겹치는 게 민폐인 것 같아 그 구두를 다시 신지 않았다고 털어놔 놀라움을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr