사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 종로의 한 레스토랑에서 여유로운 일상을 보내는 모습을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "샘들앞에서 이쁜척하기란 넘나 쑥스러운것 😝💚통창 너머로 보이는 종로의 풍경과 파스텔톤 인테리어가 매력적인 곳입니다"라는 식당과 음식 메뉴에 관한 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 밝은 분위기의 레스토랑에서 와인잔을 들고 옆을 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 흰색 브이넥 니트에 레이스 장식이 살짝 드러나는 상의를 매치해 청순한 분위기를 연출했으며, 높게 묶은 포니테일과 자연스럽게 흘러내린 옆머리가 사랑스러운 매력을 더한다. 가느다란 목걸이와 반지로 포인트를 준 단정한 스타일링도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 29기 옥순은 테이블에 놓인 음식을 나이프와 포크로 자르며 아래를 바라보고 있다. 부드러운 미소를 머금은 얼굴과 자연스럽게 내려온 앞머리가 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다. 흰색 니트 사이로 드러나는 섬세한 레이스 장식과 목걸이가 여성스러운 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 한 손으로 와인잔을 들고 다른 손으로 머리카락을 살짝 넘기고 있다. 고개를 비스듬히 숙인 채 은은하게 미소 짓는 모습이 자연스러우며, 느슨하게 묶은 머리와 화사한 피부가 어우러져 청초한 비주얼을 완성했다. 밝은 실내 조명 아래 흰색 니트가 한층 부드러운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 29기 옥순은 와인잔을 든 채 턱 아래에 한 손을 가볍게 올리고 웃고 있다. 눈을 아래로 향한 채 입가에 미소를 머금은 모습이 사랑스러우며 높게 묶은 머리카락이 자연스럽게 흘러내려 발랄한 매력을 살린다. 꾸밈없는 표정과 단정한 차림이 어우러져 편안하면서도 청순한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "아 예뿌네", "예쁜 공간에서 청순청순", "너무 예뻐", "웃는 모습이 넘 예쁘시자나요", "이쁘신 누나", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 29기에서 영수와 최종 커플이 됐으며 방송 이후 실제 연인으로 교제한 사실을 공개했다. 이후 두 사람의 결별 소식이 전해진 가운데 옥순은 SNS를 통해 여행과 패션 등 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr