가수 배아현이 녹화 도중 이루네를 향한 폭로를 예고한다. / 사진=텐아시아DB

가수 배아현이 녹화 도중 이루네를 향한 폭로를 예고한다. / 사진제공=MBN

가수 배아현이 녹화 도중 이루네를 향한 폭로를 예고한다. 예상치 못한 발언에 하루와 장한별까지 긴장하면서 두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지 관심이 쏠린다.28일 오후 9시 40분 방송되는 MBN '전설의 사내' 16회에서는 '무명전설' TOP7 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네와 게스트 배아현, 김중연, 노지훈, 송민경이 함께하는 '2026 전설 어워즈'가 펼쳐진다. 가수 정수라와 조항조도 레전드로 출연한다.'전설의 짝꿍상' 부문에서는 이루네·배아현과 김중연·송민경이 각각 듀엣 무대를 선보인다. 또다시 여성 가수와 호흡을 맞추게 된 이루네가 기쁨을 감추지 못하자 장한별은 "벌써 몇 명째야?"라며 질투한다. 이에 이루네는 "제가 공식 케미 요정이잖아요"라고 답하지만, 하루가 "누가 그래요?"라고 받아치면서 웃음을 안긴다.배아현은 "솔직히 폭로할 게 있다"며 녹화 도중 이루네를 공개 저격한다. 예상치 못한 발언에 하루와 장한별은 "설마 DM(다이렉트 메시지) 보낸 건 아니지?"라며 긴장한다. 갑작스러운 폭로 예고에 이루네와 배아현 사이에 어떤 사연이 있는지 궁금증이 커진다.'조항조항상' 부문에서는 하루와 장한별, 노지훈의 맞대결이 성사된다. MC 장민호는 상 이름에 대해 "'조항조 항상'이라고 띄어쓰기를 해도 되고, 읽는 방법에 따라 의미가 다르다"고 설명한다. 이어 양세형이 조항조의 팬들을 무대로 불러내면서 세 사람의 경쟁이 시작된다.노지훈은 특유의 음색을 살린 무대를 선보이고, 하루는 관객들의 떼창을 끌어낸다. 장한별 역시 짙은 감성을 담은 무대로 호응을 얻는다. 특히 하루는 경쟁자인 장한별의 공연을 지켜본 뒤 "오늘 미쳤는데?"라며 감탄한다. 세 사람의 무대가 끝나자 조항조는 수상자 선정을 두고 고민에 빠지고, 성리도 "진짜로 고르기 어려우실 것 같다"며 공감한다. 이 밖에도 '1대 전설' 성리는 조항조와 특별한 듀엣 무대를 꾸민다. 두 사람은 '돌릴 수 없는 세월'을 함께 부르며 감동을 전한다. 이를 지켜보던 하루와 정연호는 눈시울을 붉히고, 장한별 역시 눈물을 흘린다.배아현의 폭로 예고부터 하루와 장한별의 자존심을 건 대결까지, 다양한 무대와 이야기가 담긴 '전설의 사내' 16회는 28일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr