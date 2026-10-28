서인영이 과거 패션계를 주름잡던 시절을 회상하며 최근 유행하는 독특한 스타일에 관심을 보였다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

서인영이 과거 패션계를 주름잡던 시절을 회상하며 최근 유행하는 독특한 스타일에 관심을 보였다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

서인영이 과거 패션계를 주름잡던 시절을 회상하며 최근 유행하는 독특한 스타일에 관심을 보였다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

가수 서인영이 과거 패션계를 주름잡던 시절을 회상하며 최근 유행하는 독특한 스타일에 관심을 보였다.지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹 예능 '살롱드립2'의 새 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 서인영은 전성기 시절의 소비 습관부터 패션에 대한 남다른 애정, 재혼을 앞둔 근황까지 다양한 이야기를 전했다.서인영은 여전히 자신을 알아보는 젊은 세대가 있다는 사실에 놀라워했다. 그는 "어제도 공항에서 어린 친구들이 나를 알아봐 신기했다"며 과거 가수 활동보다 유튜브 영상을 통해 자신을 알게 된 젊은 팬들의 관심에 기뻐했다.패션 유행을 이끌었던 과거도 돌아봤다. 서인영은 버섯머리와 사과머리, 리본 장식, 하이웨이스트 등 자신이 즐겨 선보였던 스타일을 언급했다. 특히 팝스타 레이디 가가가 등장했을 당시를 떠올리며 "미국의 서인영이라고 했다"고 말했다. 이어 레이디 가가의 리본 스타일을 보고 뿌듯했다며 "리본은 내가 먼저 했다"고 너스레를 떨었다.최근 눈여겨본 독특한 유행도 소개했다. 서인영은 요즘 이해하기 어려운 패션이 있느냐는 질문에 "인스타그램에서 봤는데 겨드랑이털을 색동으로 염색하더라"고 답했다. 이어 "진짜 유행이다. 요즘 중국 젠지(Z세대)들 사이에서 유행한다더라"라고 주장했다.그러나 현장에 있던 제작진 대부분이 해당 스타일을 알지 못하자 서인영은 "진짜 심하다. 여기 젠지 없느냐"고 되물었다. 젊은 세대의 유행을 자신만 알고 있다는 반응에 웃음을 터뜨리기도 했다. 앞서 그는 겨드랑이털 염색에 직접 도전해 볼까 고민하면서도 "그건 남자친구와 상의해야 한다"고 너스레를 떨었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr