배우 사미자가 큰며느리를 소개하고 있다. / 사진=사미자 유튜브 채널

사진=사미자 유튜브 채널

배우 사미자가 큰며느리를 향한 애정을 보였다.지난 23일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '며느리 첫 등장! 35년 변한 게 없는 며느리'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 큰며느리 유지연 씨가 등장했다. 사미자는 며느리에 대해 "어떤 사람들은 '며느리가 어쩜 그렇게 예쁘냐'고 하고 또 어떤 사람들은 '며느리가 말을 건방지게 한다'고도 한다"고 말했다.이어 "마음이 이보다 더 고울 수가 없다"면서도 "어떤 때는 '저렇게 싸가지가 없을까' 싶은 정도로 냉정하다"고 소개했다. 아울러 사미자는 "35년을 같이 살다 보니 맛있는 걸 먹으면 생각난다. 그런데 얘는 맛있는 걸 먹으면 친정어머니를 생각한다"고 덧붙였다.유 씨는 시부모와 13년째 한집에서 생활하고 있다. 기념일을 빠짐없이 챙기고 추석 명절 음식도 직접 준비한다. 이에 사미자는 "그런 것 때문에 마음이 풀어진다"며 고마운 마음을 전했다.이를 들은 며느리는 "말씀만 괜히 그렇게 하신다"며 "속에 담긴 어머니의 따뜻한 마음을 잘 알고 있다. 서로의 마음을 아니까 큰 문제 없이 살아왔다"고 설명했다.제작진이 사미자에게 가장 고마웠던 순간을 묻자 유 씨는 "늘 감사하다"며 "경제적으로나 정신적으로나 든든한 버팀목이 되어주셨다"고 답했다.앞서 유 씨는 2021년 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 남편의 암 투병과 사미자의 뇌경색이 겹쳤던 2년간 두 사람을 홀로 간병했다고 밝힌 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr